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"CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti

Korkmaz Karaca, CHP’den ihraç edilen eski milletvekili Yılmaz Ateş’le ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, CHP’den ihraç edilen eski milletvekili Yılmaz Ateş’le ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Korkmaz Karaca, daha önce CHP’nin içinde, Deniz Baykal’a yakınlığıyla biliniyordu.

ATEŞ İHRAÇ EDİLDİ 

Yılmaz Ateş’ın CHP’den ihracı’nın, CHP’nin eski genel başkanı, milletvekili Deniz Baykal’a mesaj olduğunu söyleyen Korkmaz Karaca, “Yılmaz Ateş’in CHPden ihraç edilmesi; esasında Sn. Deniz Baykal’a mesajdır. Şimdi ben merakla bekliyorum. Sn. Baykal ne yapacak. Susmaya devam mı edecek; ya da kafasındaki tüm küçük hesaplardan arınıp, kendisine yapılan fetö komplosunu haykırabilecek mi?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğunu söyleyen eski CHP milletvekili Ateş, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” demişti. Bu sözler üzerine Yılmaz Ateş hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı. CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, dün, CHP Ankara Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak partiden ihraç edildi. 

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