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Bugün 13:05 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:47 TSİ

Her diyabetlinin hikayesi birbirinden farklı

Sanofi, toplumda diyabet bilincini artırmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde Ankara ve İstanbul’da iki önemli etkinliğe imza atıyor. Diyabet hastalığı konusunda 14 Kasım’da Okulda Diyabet Programı ile öğrenciler, 15 Kasım’da ise Evimizin Sağlık Elçileri projesi kapsamında anneler bilinçlendirilecek
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Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, şekeri düzenleyen insülin hormonu yeterli düzeyde salgılanmadığında ve salgılanan insülinin hücreler tarafından kullanılamadığında oluşan ve yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık. Son araştırmalara göre dünyada 425 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası bulunuyor ancak bu hastalardan sadece 5,6 milyonu tedavi görüyor. Türkiye’de her 8 kişiden 1'inde diyabet görülürken tanısı konulmamış 2,7 milyon diyabetli olduğu tahmin ediliyor.

Okulda Diyabet Programı çocuklarda diyabete dikkat çekecek

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sanofi Türkiye’nin desteğiyle yürütülen “Okulda Diyabet Programı” kapsamında, İstanbul’da Halkalı Bilim Koleji’nde Prof.Dr. Şükrü Hatun tarafından öğrenciler başta olmak üzere aileler ve öğretmenlere diyabet konusunda eğitim verilecek.

Eğitimde, diyabet belirtisi olan çocuklarda erken teşhisin ve diyabet teşhisi konmuş çocukların yaşam kalitelerini artırmak için öğretmen ve aileler arasındaki yakın iş birliğinin önemi vurgulanacak.

Evimizin Sağlık Elçileri aileleri diyabet konusunda bilinçlendiriyor

Sanofi Türkiye’nin desteğiyle Çaba Derneği’nin hayata geçirdiği Evimizin Sağlık Elçileri de diyabet konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Diyabet Günü kapsamında özel bir etkinliğe imza atıyor. Tüm annelerin aile sağlığı, hastalıklardan korunma gibi konularda doğru bilgi sahibi olmalarını, sağlık okur yazarlığında seçiciliklerini artırmayı hedefleyen Evimizin Sağlık Elçileri, bu defa kapsamlı bir programla Ankara’da sahne alacak.

Evimizin Sağlık Elçileri, 15 Kasım Cuma günü, Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörlüğünde; oyuncular Nilgün Belgün, Hamdi Alkan ve sosyal medyada Mavi Anne adı ile tanınan Fatma Erdem konukluğuyla ve Dr. Özlem Cankurtaran, Prof.Dr. Duygu Yazgan Aksoy, ÇABA Derneği yönetim kurulu ve gönüllüleri ve Sanofi yöneticilerinin katılımı ile diyabet ile ilgili önemli bilgiler verecekleri toplantıda bir araya geliyor. 

Bugün 13:05 TSİ - Sağlık

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