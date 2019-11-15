Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:47 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:49 TSİ

Sabancı’da Atatürk konuşuldu

Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salonda gerçekleşen “Atatürk’ün Anma” etkinlikleri kapsamında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve 10 Kasım 1938 yılına kadar geçen süreç tüm detaylarıyla anlatıldı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği ve Kütüphane Hizmet Esası Genelgesi kapsamında Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salon’da “Atatürk’ü Anma” etkinliği düzenledi.  İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, kütüphane personeli ile 24 Kasım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılım gösterdiği programda, Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Melih Yiğit tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER DİKKATLE DİNLEDİ

Öğrencilerinde büyük dikkatle dinlediği programda Melih Yiğit; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş ve modernleşme süreci, Atatürk’ün tarihteki rolü, Cumhuriyet öncesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı adımlar, reform ve inkılaplar ile aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938 dönemini tüm detaylarıyla aktardı. Yaklaşık bir saat süren programın sonunda, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Üğüten, Öğretim Görevlisi Yiğit’e güzel sunumu için teşekkür ederek belge takdiminde bulundu.

Bugün 13:47 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek mask
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Atatürk sergisi açıldı mask
Atatürk sergisi açıldı
Haluk Levent geliyor mask
Haluk Levent geliyor
Fuat Sezgin, pul sergisiyle anılıyor mask
Fuat Sezgin, pul sergisiyle anılıyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti

GALERİ

Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL