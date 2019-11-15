Emeklilerin yüzü güldü

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Emekli Evleri’nde birbirinden farklı etkinlikleri hayata geçiren İzmit Belediyesi emeklilerin yüzünü güldürüyor. Farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Emekli Evleri, çalışma hayatını sonlandıran vatandaşların sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlıyor. Emekli evlerinde her ay düzenlenen “mahallede gün var” programı kapsamında bayanlar günlerini emekli evinde gerçekleştiriyor.

KADINLAR GÜNÜ

Geçtiğimiz hafta Serdar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Emekli Evinde gerçekleştirilen etkinlik ile kadınlar gönüllerince bir gün geçirdiler. Serdar Emekli Evi’nde bir araya gelen mahalle sakini kadınlar, çalışma hayatlarında gerçekleştirdikleri gün toplantılarını bu kez Emekli Evi’ne taşıdı.