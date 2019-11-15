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Hürriyet, Viyana’yı fethetti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Viyana’da kent tarihi ile ilgili bilgi aktardığı sempozyumun odağı olurken, “En yakın zamanda Hoşgörü Kenti İzmit'e sizleri bekliyorum” mesajını da iletti
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Art Carnuntum Vakfı tarafından 8-11 Kasım tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen 30. Uluslararası Art Carnuntum Sempozyumu’na katılarak önemli temaslarda bulundu. Avusturya Dış İlişkiler Bakanlığı ve Aşağı Avusturya Eyaleti Kültür ve Bilim Departmanı tarafından desteklenen programda Başkan Hürriyet’e, İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp ve Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç de eşlik etti.

 ARKEOLOJİ PARKI’NDAKİ İZMİT TARİHİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım’ı büyükelçilik makamında ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Bratislava Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül’ün ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. İçerisinde İzmit tarihi açısından önemli eserler yer alan Arkeoloji Parkı’nı da ziyaret eden heyet, İzmit-Nicomedia 311 yazısının bulunduğu duvar, Carnuntum hoşgörü anıtı ve Roma döneminden kalan ve restore edilen Villa Urbana’da incelemelerde bulundu.

 İZMİTLİLERİN SELAMINI İLETTİ

Art Carnuntum Vakfı Başkanı Cav. Prof. Dr. Piero Bordin’in ev sahipliğinde Avusturya’nın Petronell kasabasında bulunan Kulturfabrik Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda katılımcılara hitap eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programa katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Hürriyet konuşmasında şu mesajları verdi: “Hoşgörünün başkenti İzmit kentinin belediye başkanı olarak sizlere tüm İzmitlilerden selam getirdim. Doğasıyla, tarihiyle, yemekleri ve kültürü ile İzmit sizleri her zaman bekliyor. Burada sizlerin arasında olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. En yakın zamanda Hoşgörünün Başkenti İzmit'e sizleri bekliyorum. Bu daveti ve mükemmel evsahipliği için Sayın Piero Bordin'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”

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