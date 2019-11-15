Büyükakın’dan Yalçınöz’e ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyaret programında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mustafa Soydabaş eşlik etti.

EŞGÜDÜM VURGUSU

Ziyarette ayrıca MHP İzmit İlçe Yöneticileri ve MHP’li belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Ziyarette ülke ve şehir siyaseti ile ilgili güncel konular konuşulurken, Cumhur İttifakı’nın devamı için her iki partinin iletişimi ve eşgüdümüne vurgu yapıldı.