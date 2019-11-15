Gölcük siyaseti aynı masada buluştu

Başkan Sezer’in göreve seçildiği günden, bugüne kadar hayata geçirilen ve devam eden

Başkan Sezer’in göreve seçildiği günden, bugüne kadar hayata geçirilen ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdiği toplantıya, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Parti İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve Yeniden Refah Partisi Başkan vekili Altan Aygün katıldı.

“HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI GÖLCÜK”

Başkan Sezer yaptığı açılış konuşmasında; “Hepimizin ortak paydası Gölcük. Gölcük için çalışıyoruz. Belediye olarak yapmaya çalıştığımız, gayret ettiğimiz tüm çalışmalar ilçemiz ve hemşehrilerimiz için. Diğer arkadaşlarımızın da aynı şekilde derdi, Gölcüklülerin daha iyi ve müreffeh koşullarda yaşayabilmesi. Doğru aslında bir tanedir, sadece yöntem farklı olabilir. Doğruya ulaşabilmek noktasında, bizim dediğimiz doğrudur anlayışına sahip değiliz. Dolayısıyla kamuoyunun fikrinin alınabilmesinde siyasi partiler çok önemli. Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Siyasi partilerin ilçemiz için katkı sağlamaları bizim için ayrı bir önem taşıyor. O nedenle buradayız. Siyasi parti ilçe başkanlarımıza ve basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ederim” dedi.

“GÖLCÜK’Ü HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen yaptığı konuşmada; “AK Parti İlçe Başkanı olarak düzenlemiş olduğunuz bu toplantıyı çok önemsiyorum. Çok kıymetli bizim içinde. Biz seçimlerde şunun sözünü verdik. Biz Gölcük’ü hep beraber yöneteceğiz. Bütün siyasi partilerle ortak zeminde, onlarında görüşlerini alıp, o şekilde bir hizmet üreteceğiz. Gelen bütün siyasi parti başkanlarına, Gölcükümüzün güzide basın mensuplarına ben teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.

“BİZİM İÇİN MÜHİM OLAN İLÇEMİZİN KALKINMASI”

CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel yaptığı konuşmada; “Çok önemsediğim aylar öncesinde planladığımız fakat hayata geçiremediğimiz bir toplantıyı belediye başkanımız organize etti. Gölcük hepimizin. Gölcük’ün kalkınması demek hepimizin kalkınması demek. Ben bu noktada siyasete değil, Gölcük’ün kalkınmasına bakarım. Belediyemiz bizden ne tür destek isterse, vermeye hazır olduğumuzu daha önce olduğu gibi bugün de belirtmek istiyorum. Genel siyasete girmeye ihtiyaç duymuyoruz, çünkü; genel siyaset bizim genel merkezlerimiz bazında yapılıyor. Bizim için mühim olan, ilçemizin kalkınması” dedi.

“ÇALIŞMALARINIZ GÜZEL”

Saadet Parti İlçe Başkanı Yaşar Yıldız yaptığı konuşmada; “Bizleri burada topladığı için başkanımıza teşekkür ederiz. Sizi takip ediyoruz. Çalışmalarınız güzel. Sabah erkenden işe geliyorsunuz. Tebrik ediyorum. İşin başındasınız. Mücadele ediyorsunuz. Gönül belediyeciliği noktasında insanlara dokunmamız lazım. Teşekkür ediyoruz” dedi. Yeniden Refah Partisi Başkan vekili Altan Aygün, “Belediye başkanımıza böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Her şey Gölcük için, her şey insanlarımız için. İnşallah çalışmalarımız hayırlara vesile olur” dedi.

AYNACI: “BİZE OY VERMİŞ İNSANLARA TEMSİLEN BURADAYIZ”

İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı yaptığı konuşmada; “Cumhuriyet değerlerine inanmış, demokrasiyi benimsemiş bir toplumuz. Gölcük’ün yeri çok farklı. Gölcük’te siyaset yapmak bir ayrıcalık, bunu her platformda anlatıyoruz. İlçemizde bütün ilçe başkanlarıyla, meclis üyelerimizle, belediye başkanımızla istişaremiz çok güzel. Birliktelik var. Burada biz İsmail Aynacı, Fikret Gürel ve Çetin Seymen diye oturmuyoruz. Bize oy vermiş insanlara temsilen buradayız. Bu insanlarında fikirlerini biz de size iletmekteyiz. Bizi burada toplamanız bütün İYİ Parti’ye oy vermiş insanları toplamış gibi görüyorum” dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAKTIR”

Son olarak söz alan MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır konuşmasında; “Yaptığımız bu toplantı Türkiye genelinde örnek olacaktır. Evet biz ayrı ayrı siyasi partileriz, fakat kesinlikle bir birine düşman falan değiliz. Bir birimize sadece rakibiz. Bunu bilelim. İlçe Başkanlarıyla ve belediye başkanımızla bunu çok önemsiyoruz ve özellikle söylüyorum: Gölcük’ün sorunları ne olursa olsun, rahatlıkla ulaşabiliyor ve konuşabiliyoruz. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktur” dedi.

“DONANMA KENTİYİZ”

Siyasi parti ilçe başkanlarımızın söylediklerine teşekkür ediyorum, memnuniyetimi ifade etmek istiyorum diyen Başkan Sezer: “Burada aslında siyasi partilerin temsilcileri kanalıyla o partiye gönül verenlerin tamamının bu masa etrafında olması söz konusudur. Bu birliktelik, güzel bir örnek. Yine; biz Donanma Kentiyiz. Bu farkındalığı da kesinlikle göstermemiz gerekiyor. Öncelikle; deprem sonrasında azalma olan ticari hayat konusunda ne yapabiliriz de canlılığı arttırabilir ve Gölcük’ü çekim merkezi haline getirebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Başkan Sezer toplantının devamında hazırladığı sunumu ilçe başkanlarına aktardı ve devam eden projeler ve çalışmalar hakkında aydınlatıcı bilgi verdi.