17 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak olan Yeniden Refah Partisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu için Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri ilçedeki tüm mahalleri tek tek ziyaret ederek davet etti. Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partimizin1. Olağan Kongresini en güzel bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. İlçe yönetim kurulu üyelerimiz, azami gayret göstermektedir. Kongremiz ile ilgili olarak Karamürsel’de binlerce broşür dağıtıldı. İlçenin belli noktalarına afiş ve pankart asıldı, kongremize davet posterleri ile donatıldı. Herkesi kongremize bekliyoruz” dedi.
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YRP Karamürsel 1. Olağan Kurulu toplanıyor
Yeniden Refah Partisi (YRP) Karamürsel İlçe Teşkilatı, 17 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak olan 1.Olağan Genel Kuru’a Karamürsel’in tüm mahallelerini ziyaret ederek herkesi davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz