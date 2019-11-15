Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:53 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:57 TSİ

YRP Karamürsel 1. Olağan Kurulu toplanıyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Karamürsel İlçe Teşkilatı, 17 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak olan 1.Olağan Genel Kuru’a Karamürsel’in tüm mahallelerini ziyaret ederek herkesi davet etti
mask
Büyütmek için resme tıklayın

17 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak olan Yeniden Refah Partisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu için Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri ilçedeki tüm mahalleri tek tek ziyaret ederek davet etti. Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partimizin1. Olağan Kongresini en güzel bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. İlçe yönetim kurulu üyelerimiz, azami gayret göstermektedir. Kongremiz ile ilgili olarak Karamürsel’de binlerce broşür dağıtıldı. İlçenin belli noktalarına afiş ve pankart asıldı, kongremize davet posterleri ile donatıldı. Herkesi kongremize bekliyoruz” dedi. 

Bugün 13:53 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Büyükakın: Sanki metroyu devrettik hata yaptık mask
Büyükakın: Sanki metroyu devrettik hata yaptık
Büyükakın: Haksızlık yapıldıysa onları da alırım mask
Büyükakın: Haksızlık yapıldıysa onları da alırım
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu mask
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu
AKP’de istifalar sürüyor mask
AKP’de istifalar sürüyor
"Erdoğan rüzgarıyla oy alma dönemi bitti" mask
"Erdoğan rüzgarıyla oy alma dönemi bitti"
Ünlü: MİA Projesi’nin faydalı olacağı kanaatindeyim mask
Ünlü: MİA Projesi’nin faydalı olacağı kanaatindeyim
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti

GALERİ

Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL