Kocaeli'de su sorunu var mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün 2019 yılı 2. Olağan Genel Kurulu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 - 2024 Stratejik Planı ve 2020 Yılı Performans Programının oy birliği ile kabul edildiği Genel Kurul’da, İSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı gelir bütçesi 980.095.000 TL, gider bütçesi de 1.047.574.000 TL olarak belirlendi.

SU STRESİ YOK

İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kurumun 2019 yılı yatırımları ile 2020 yılında yapılacak projeleri hakkında sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Sanayi nedeniyle Kocaeli sürekli göç almasından dolayı her yıl ortalama % 4 - 5 oranında abone artışı meydana gelmektedir. 2005 yılından bugüne geldiğimizde abone sayımız yüzde 70 artmıştır. Ekim ayı sonu itibariyle 817.592 abonemiz var. Yıl sonu itibariyle 821.500 aboneye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Abone sayısı artışına rağmen su temininde yüzde 35 oranında artış olmuştur. 2005 yılında şehre 121.8 milyon m3 su verilirken bu yılın sonu itibariyle 165 milyon m3 su verilecektir. Suda kayıp kaçak oranı 2005 yılında yüzde 72 iken bu yıl sonunda yüzde 30 oranına düşürdük.

"SU TEMİNİNDE SORUN YOK"

Abone ve nüfus artışına rağmen su temini noktasında bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yuvacık Barajı, Kandıra Namazgah Barajı, Sapanca Gölü, Denizli Göleti ve Yerel Su Kaynaklarından şehrimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllık 245 Milyon m3 kapasiteli su rezervimiz var. İnşaatları süren 30 milyon m3’lük İhsaniye ve Avcıdere Barajları ile 80 Milyon m3 kapasiteli Sakarya Ballıkaya Barajı’nın hizmete alınmasıyla birlikte yıllık su rezervimiz 355 milyon m3 olacaktır. Bu barajların devreye alınmasıyla birlikte Kocaeli’de su stresinden uzaklaşılacaktır.”dedi.

SAPANCA GÖLÜ’NDE SU ALINMA

Yuvacık barajında yüzde 20 seviyesinde su bulunduğunu ve kuraklık dönemine girildiğini de ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, B Planı olarak kullandıkları Sapanca Gölü’nden su almaya başladıklarını söyledi. Yuvacık Barajı’nda geçen yıl ile aynı oranda su bulunduğunu ifade eden Sağlık, ”Kuraklık sürecine girdik, bundan dolayı da 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren Sapanca Gölü’nden 2 pompa ile su almaya başladık. Beklentimiz, Aralık ayının ilk haftasında yağışların geleceğini öngörüyoruz. Buna göre tedbirlerimizi aldık. Su konusunda Kocaeli’nde herhangi bir stres ve sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız ihtiyaçları oranında ve gönül rahatlığı ile suyu kullansınlar. Ancak tasarrufa da dikkat etmelerini istiyoruz.”dedi.

GELİR-GİDER BÜTÇESİ

2020 yılı gelir-gider bütçesi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ali Sağlık, “2020 yılı gelir bütçemiz 980 milyon 95 bin, gider bütçesini de 2019 yılına göre biraz düşürerek 1 milyar 47 milyon 574 bin lira olarak belirledik. Bu bütçeyi de su teşebbüs ve satışları ile yapmış olduğumuz hizmetlerle karşılayacağız. Kocaeli olarak su fiyat uygulamaları ile ülkemizdeki 30 büyükşehir belediyesi arasında 22. sırada bulunmaktayız. Türkiye genelinde su konusunda verimlilik noktasında iyi durumdayız. Vatandaşımıza ucuz su verilmesi konusunda bütün samimiyetimizle çalışmaktayız. Başkanımızda bizi sürekli yönlendirmekte ve desteklemektedir. Su fiyatlarında seviyeyi korumaya çalışacağız.”dedi.

ENERJİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Kurum olarak işlettikleri arıtma tesisleri, terfi merkezleri gibi tesisler ile önemli enerji harcamalarını azaltmak için suyun ve güneşin gücü ile çamur yakma suretiyle enerji yatırımları gerçekleştirdiklerini de aktaran Genel Müdür Ali Sağlık, şunları kaydetti, ”HES, GES ve BES yatırımlarımız devam ediyor. İşletmeye alınan santraller ile birlikte yıllık 19,8 GWh elektrrik enerjisi üretilmektedir. Böylece kurumumuzun elektrik ihtiyacının yüzde 18’ini karşılamaktayız. Hedefimiz 5 yıl içerisinde elektrik ihtiyacımızın yüzde 34’ünü karşılamak olacaktır. “diye konuştu.

YÜKSEK TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Yüksek teknoloji yatırımlarının devam ettiğini de aktaran İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İzmit Su Kayıplarını Azaltma Projesini tamamladıklarını söyledi. Sağlık,”Yaklaşık 35 milyon liraya mal olan proje ile birlikte İzmit’te 720 km uzunluğunda içmesuyu hattı CBS sistemine aldık. 157 bin 884 aboneyi SCADA Merkezinde takip edilebilir hale getirdik. Bu proje ile birlikte 2015 - 2019 yılları arasında 29 milyon m3 su kazancı sağlanmıştır. Proje öncesi yüzde 46,6 olan kayıp kaçak oranı yüzde 27,8’e indirilmiştir.”dedi. 2019 yılında Kocaeli genelinde 17 ayrı projeyi tamamladıklarını ve 12 ayrı projenin de inşaat çalışmalarını sürdüğünü de aktaran Genel Müdür Sağlık, 2020 yılında 18 projenin ihale ve inşaat çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

2.3 MİLYAR TL ÜZERİNDE YATIRIM

Yaptıkları yatırımlarda öncü kurum olduklarını da belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004 - 2019 yılları arasında 2.3 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel Müdür Sağlık, “2004 yılından 2019 yılına kadar 9.166 km işletilen içme suyu hattında yüzde 63’sine tekabül eden 5.754 km, kanalizasyonda işletilen 5.770 km hattın yüzde 66’ne tekabül eden 3.795 km, yağmur suyunda işletilen 642 km hattın %87’sine tekabül eden 554 km uzunluğunda hat yaptık. Ayrıca 87 km dere ıslahı gerçekleştirdik. Bütün bu yatırımlar için 2.3 milyar lira üzerinde yatırımlar yaptık. İl genelinde yatırımlara devam edeceğiz. Yatırım programımız kapsamında 2019 yılında 215 milyon lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik, 2020 yılında ise 208 milyon lira yatırım yapmayı planladık.” “diye konuştu. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yaptıkları yatırımlara verdikleri destekten dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Genel Kurulda gündem maddelerinin oy birliği geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Alınan kararların, Stratejik Plan ve Performans Programının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL

Yapılan konuşmaların ardından “Genel Kurul”un gündem maddelerine geçildi. İSU Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Bütçesi 980.095.000 TL, Gider Bütçesi 1.047.574.000 TL, 2020 - 2024 Stratejik Planı, 2020 Yılı Performans Programı, Memur Kadrolarındaki İptal - İhdas Talepleri, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Memurların çalıştırılması, Karamürsel İhsaniye Barajı İçmesuyu Havzası İlanı Teklifi, İSU Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği ve Tarife Cetveli Revizyonu Teklifi ile mevcut denetçilerin görev sürelerini uzatılması maddeleri Genel Kurul üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İLK ABONELİK ÜCRETİ 900 TL+KDV

2020-2024 Stratejik Planının görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda, geçici ve sözleşmeli işçilerin durumu, Karamürsel İhsaniye Barajı İçmesuyu Havzası ilanı teklifi ele alındı. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl enflasyon zammını fiyatlara yansıtmayan İSU’nun toplantısında Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği ve Tarife Cetveli Revizyonu teklifi görüşüldü. İlk abonelik ücreti 900 TL+ KDV olarak sabitlendi. Şu anda uygulanan rakama göre, ilk abonelik bedeli dairenin metrekare ve yola olan cephesine göre 500-1000 TL arasında değişiyor.

İSU YÖNETİM KURULU’NDA TEK DEĞİŞİKLİK

Genel Kurul’da İSU’nun yönetim kurulu da belirlendi. Geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyesi olan Fatih Yürük yerini, yeni dönemde eski Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’a bıraktı.

İSU YÖNETİM KURULU

Başkan Tahir Büyükakın

Ali Sağlık

Uğur Susoy

Şükrü Karabalık