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Özlü’den KOTO’ya iade-i ziyaret

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Oda yönetimine iade-i ziyaret gerçekleştirdi

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Kocaeli Ticaret Odası, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Başiskele Belediye Başkanlığı görevine seçilen Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etmiş, görevinde başarılar dilemişti. Başkan Özlü de geçtiğimiz gün Kocaeli Ticaret Odası’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay ve Murat Barış tarafından ağırlanan Başkan Özlü’ye ziyarette, Antikkapı AŞ. Genel Müdürü İslam Yücel de eşlik etti.

“KOTO BU KENTİN ORTAK NOKTASI”

Misafirlerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO’nun tüm kentin ortak buluşma ve istişare noktası olduğunu ifade ederek, “Başta kentimizin ve üyelerimizin faydaları noktasında yerel yönetimlerle güçlü diyalogları çok önemsiyoruz. KOTO, bu kentin ortak değeridir. Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Özlü’ye de bu değere göstermiş olduğu hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz” dedi. Kocaeli Ticaret Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Özlü de, Başkan Bulut nezdinde tüm yöneticilerine başarılar dileyerek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı. 

Bugün 13:59 TSİ - Ekonomi

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