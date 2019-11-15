Zeytinoğlu: Artış çok değerli

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, hem aylık hem yıllık bazdaki artışlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Sanayi üretim endeksi eylülde, bir önceki aya göre aylık yüzde 3.2 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı. Geçen yıl ağustosta yaşanan kur artışının olumsuz etkileri sanayi üretimine eylül ayından itibaren yansımıştı. Bu sebeple sanayi üretiminde baz etkisiyle bir artış göreceğimizi bekliyorduk. Bununla birlikte ekim ayında, yine baz etkisinin devam edecek olması ve ihracat katkısıyla sanayi üretim endeksindeki artışların devam edeceğini bekliyoruz.” dedi.

“ARTIŞ ÇOK DEĞERLİ”

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Eylül ayında imalat sanayinde aylık yüzde 3.3, yıllık yüzde 3.4 artış olmuş. Ara malı imalatı yıllık yüzde 0.1 ve aylık yüzde 2.5 artmış. Sermaye malı üretiminde de yıllık yüzde 6.9, aylık yüzde 5.7 artış olduğunu görüyoruz. Bu kalemlerdeki artışları çok değerli buluyoruz” açıklamasında bulundu.

İHRACATIMIZ ARTTI

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre, ekim ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarını da açıklayan Zeytinoğlu, “Ekim ayında, ilimizden 2 milyar 635 milyon dolar ihracat ve 3 milyar 301 milyon dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın ekim ayına göre ihracatımız yüzde 0.4, ithalat ise yüzde 8.7 geriledi” dedi. “Ekim ayında da İstanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan il olduk ve Türkiye ihracatına yüzde 17 katkı sağladık” diyen Zeytinoğlu, “İhracatımıza en büyük katkı bu ay da otomotiv sektöründen geldi. İlimizin önemli ikinci sektörü olan ve geçen yıla göre ihracatını yüzde 9 artıran kimya sektörü de önemli katkı sağladı. Bunun dışında demir, çelik, elektrik elektronik sektörleri de ihracatımıza katkı sağlayan sektörler olarak karşımıza çıkıyor” açıklamasında bulundu.