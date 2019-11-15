Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Fatih Erbakan’ ı kastederek; “Peygamberlik de, mürşitlik de, parti başkanlığı da babadan oğula geçmez” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fatih Erbakan’ın bu açıklamalara vereceği yanıt beklenirken, kendisine yanıt Yeniden Refah Partisi MYK üyesi ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ dan geldi. Basına hitap eden Aras, Karamollaoğlu’na bilgisizliği ve dünürü Oguzhan Asiltürk üzerinden yüklendi.

“GENEL BAŞKANLIĞI DÜNÜRÜNDEN ALDI”

Saadet Partisi’nin Kocaeli kurucu İl Başkanı olan Aras, Karamollaoğlu ile aynı dönemde, belediye başkanlığı da yaptı. Karamollaoğlu’nun genel başkanlığı dünüründen aldığını söyleyen Aras, “Temel bey cebinden telefonunu çıkarıp, peygamberler tarihini okusun, babası peygamber olan nice peygamberler olduğunu öğrensin. Peygamberliğin hem babaya, hem de oğluna nasip olduğu görülmüştür. Fakat dünüründen arka alarak parti genel başkanlığına seçilmenin dünya siyasetinde hiçbir örneği yoktur” dedi.

“MOTORU YAKTINIZ…”

Sözlerini sürdüren Aras, “Ben Saadet Partisi il başkanlığımın ilk döneminde, parti teşkilatını ayağa kaldırıp gaza bastım. Siz genel merkezden frene basarak, motoru yaktınız. Size rağmen tekrar il başkanı seçildim, hukuksuz şeklide il başkanlığımı elimden aldınız. Büyüğünüz Oğuzhan Asiltürk de, sizler de yaptığım uyarıları dikkate almadınız. Hepiniz siyasi ömrünüzü tamamladınız. Halk içine çıkmaya yüzünüz yok. Milli Görüş tabanı gerçeği görmüştür. Her gün daha fazla milli görüşçü Yeniden Refah Partimize katılmaktadır. Partiyi aile şirketine çevirdiniz, böyle giderse dünürünüz ile tek başınıza kalıp, guiness rekorlar kitabına gireceksiniz” ifadelerini kullandı.

“PARTİYİ KILIÇDAROĞLU’NA TESLİM EDİN”

Aras, “Rahmetli Erbakan hocamızın resimlerini taşıyıp, söylemlerini dillendirerek, partiyi bir yere taşımanız mümkün değil. Hiç zaman kaybetmeden partinin anahtarlarını, kalbi dostunuz Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edin. Sizde gidip dünürünüz ile beraber torunlarınız ile alakadar olun. Erbakan hocamızın ölümünün ardından hiç zaman kaybetmeden, AK Parti ile ittifak arayışı içerisine girdiniz. AK Parti’den yüz bulamayınca, CHP ile ittifak yaptınız. Bugün geldiğiniz noktada daha kurulmamış partiler ile ittifak zemini arar hale düştünüz. AK Parti’nin patlak lastiklerinden medet umar oldunuz.”