Dökümantasyon Merkezi Vali’yi, tanıtıma davet etti

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Nail İnal Armağanı” adlı kitabın tanıtım sergisine davet ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Vali Hüseyin Aksoy; “Sanatçılar, yazarlar kültürümüze zenginlik katmaktadır. Bu perspektifte yapılacak çalışmalara her zaman desteği sağlayacağız” diyerek hediye edilen kitabı bir süre inceleyip, tebrik ederek, çalışmalarının devamını diledi.