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“Yerinde görerek karar vereceğiz”

Demokrat Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve örgüt üyeleri, 14 Kasım 1985’te kurulan DSP’nin 34. yılını Ankara’da kutluyor. Kutlama için Ankara’ya giden DSP Kocaeli İl Örgütü başta Anıtkabir olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Yasemin Kaya
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Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Dedeoğlu ve örgüt üyeleri önceki gün ilk olarak Anıtkabir’e giderek Ulu Önder Atatürk’ü kabri başında andı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve illerden örgüt üyelerinin de katıldığı ziyarette Ata’ya çelenk bırakıldı. Örgüt temsilcileri Anıtkabir ziyaretinin ardından 25 Aralık 1973’te vefat eden İsmet İnönü ve 5 Kasım 2006’da vefat eden Bülent Ecevit’i mezarı başında andı. Demokratik Sol Parti temsilcileri Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Salonu’nda saat 14.00’da  düzenlenecek olan etkinliklerle 34. Kuruluş yıldönümlerini kutlayacak

Bugün 14:07 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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