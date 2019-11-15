“Yerinde görerek karar vereceğiz”

Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Dedeoğlu ve örgüt üyeleri önceki gün ilk olarak Anıtkabir’e giderek Ulu Önder Atatürk’ü kabri başında andı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve illerden örgüt üyelerinin de katıldığı ziyarette Ata’ya çelenk bırakıldı. Örgüt temsilcileri Anıtkabir ziyaretinin ardından 25 Aralık 1973’te vefat eden İsmet İnönü ve 5 Kasım 2006’da vefat eden Bülent Ecevit’i mezarı başında andı. Demokratik Sol Parti temsilcileri Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Salonu’nda saat 14.00’da düzenlenecek olan etkinliklerle 34. Kuruluş yıldönümlerini kutlayacak