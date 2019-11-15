Genç İzmitliler Derneği’nde yeni başkan Serkan Öztürk

Sosyal medya üzerinden örgütlenen sonrasında da ise dernekleşen Genç İzmitliler Derneği’nde başkan değişti. Kurucu başkanlığını Samet Şengöz’ün üstlendiği dernekte geçtiğimiz aylarda bayrak değişimi yaşanmıştı. Derneğin başkanlığına Mesut Ceylan getirilirken başkanlık görevini tamamlamasından dolayı yeni bir değişiklik yaşandı. Dün akşam gerçekleştirilen derneğin yönetim kurulu toplantısında yeni başkan olarak Serkan Öztürk seçildi. Genç İzmitliler Derneği’nin yeni başkanı Life Reklam’ın sahibi Serkan Öztürk, hiçbir parti ya da kişi gözetmeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 1984 İzmit doğumlu olan Öztürk, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu.
GENÇ İZMİTLİLER DERNEĞİ YÖNETİMİ
Başkan Serkan Öztürk
Başkan Yardımcısı Yavuz Yaşar
Başkan Yardımcısı Yiğit Keser
Başkan Yardımcısı Enis Töle
Başkan Yardımcısı Mustafa Coşkun
Genel Sekreter Aslıhan Üzülmez
Yerel Yönetimler Başkanı Özcan Atalay
Teşkilat Başkanı Emre Çeltiker
Denetim Kurulu Başkanı Feyzi Ergün
Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk
Halkla İlişkiler Ayşenur Çelik
Sosyal İlişkiler Emre Çepel
Bayanlardan Sorumlu Başkan Nurdan Köksal
Üniversite ve Öğrenciler Sorumlusu İbrahim Uçar
İstişare Kurulu Ali Çitli,
Ramazan Çöymeli
Tanıtım Medya Canan Kalabalık
Yardımlardan Sorumlu Gökhan Koca
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz