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Genç İzmitliler Derneği’nde yeni başkan Serkan Öztürk

Genç İzmitliler Derneği’nde yeni başkan Serkan Öztürk oldu. Serkan Öztürk dün itibariyle derneğin resmen yeni başkanı seçildi

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Sosyal medya üzerinden örgütlenen sonrasında da ise dernekleşen Genç İzmitliler Derneği’nde başkan değişti. Kurucu başkanlığını Samet Şengöz’ün üstlendiği dernekte geçtiğimiz aylarda bayrak değişimi yaşanmıştı. Derneğin başkanlığına Mesut Ceylan getirilirken başkanlık görevini tamamlamasından  dolayı yeni bir değişiklik yaşandı. Dün akşam gerçekleştirilen derneğin yönetim kurulu toplantısında yeni başkan olarak Serkan Öztürk seçildi. Genç İzmitliler Derneği’nin yeni başkanı Life Reklam’ın sahibi Serkan Öztürk, hiçbir parti ya da kişi gözetmeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 1984 İzmit doğumlu olan Öztürk, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu.

 GENÇ İZMİTLİLER DERNEĞİ YÖNETİMİ

Başkan Serkan Öztürk

Başkan Yardımcısı Yavuz Yaşar

Başkan Yardımcısı Yiğit Keser

Başkan Yardımcısı Enis Töle

Başkan Yardımcısı Mustafa Coşkun

Genel Sekreter Aslıhan Üzülmez

Yerel Yönetimler Başkanı Özcan Atalay

Teşkilat Başkanı Emre Çeltiker

Denetim Kurulu Başkanı Feyzi Ergün

Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk

Halkla İlişkiler Ayşenur Çelik

Sosyal İlişkiler Emre Çepel

Bayanlardan Sorumlu Başkan Nurdan Köksal

Üniversite ve Öğrenciler Sorumlusu İbrahim Uçar

İstişare Kurulu Ali Çitli,

Ramazan Çöymeli

Tanıtım Medya Canan Kalabalık

Yardımlardan Sorumlu Gökhan Koca

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