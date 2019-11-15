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Kaymakam Canbaba, çiftlikleri inceledi

Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçede faaliyet gösteren seraları ve büyük-küçükbaş hayvan işletmelerinde incelemelerde bulundu
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Yalakdere-Valideköprü Mahallesi’nde seraları ve küçük-büyükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, incelemeler sırasında bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakam Canbaba, “Devletimiz kendi işini kurmak isteyenlere imkanlar sunuyor. Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok, ama çok önemlidir. Mevcut tarım alanlarından çok daha iyi verim elde edebilmemiz için çiftçilerimiz babadan kalma usulleri bir kenara bırakarak, çağdaş tekniklerle üretim yaptıkları takdirde belirlenmiş hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır. Planlı, programlı çalışanın kazanması her zaman mümkün olmaktadır. Biz de devlet olarak bu insanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diliyorum’ dedi.

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