Müteahhitler Başkan Turan’ı ziyaret etti

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Cumali Yalçınkaya, Köksal Söğüt, Reşat Mamik, Tahsin Karaosmanoğlu, Abdullah Üstübi, Oğuzhan Keleş, Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret ederek, birlik çalışmaları hakkında fikir alışverişi ve istişarelerde bulundular. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve yeni yönetimine ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.