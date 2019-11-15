Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Cumali Yalçınkaya, Köksal Söğüt, Reşat Mamik, Tahsin Karaosmanoğlu, Abdullah Üstübi, Oğuzhan Keleş, Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret ederek, birlik çalışmaları hakkında fikir alışverişi ve istişarelerde bulundular. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve yeni yönetimine ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Müteahhitler Başkan Turan’ı ziyaret etti
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve yönetim kurulu üyeleri, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz