Emine ile Bilal evlendi

Körfez Belediyesi'nde görev yapan, AKP Körfez İlçe Teşkilatı'nda görevli olan Nurten-Erdal Başaran çiftinin güzel kızları Emine, Şerife-Şaban Gür'ün yakışıklı oğulları Bilal ile evlendi. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlene düğün törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bir önceki dönem belediye başkanı İsmail Baran ve çok sayıda davetli katıldı.
NİKAH ŞAHİDİ SÖĞÜT
Yeni evli gençlerin nikahını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken; şahitliklerini ise katılımcı protokol birlikte gerçekleştirdi. Başaran ve Gür ailesi, gelen misafirlerle yakından ilgilendi ve bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür ettiklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz