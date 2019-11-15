Emine ile Bilal evlendi

Körfez Belediyesi'nde görev yapan, AKP Körfez İlçe Teşkilatı'nda görevli olan Nurten-Erdal Başaran çiftinin güzel kızları Emine, Şerife-Şaban Gür'ün yakışıklı oğulları Bilal ile evlendi. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlene düğün törenine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bir önceki dönem belediye başkanı İsmail Baran ve çok sayıda davetli katıldı.

NİKAH ŞAHİDİ SÖĞÜT

Yeni evli gençlerin nikahını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken; şahitliklerini ise katılımcı protokol birlikte gerçekleştirdi. Başaran ve Gür ailesi, gelen misafirlerle yakından ilgilendi ve bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür ettiklerini belirttiler.