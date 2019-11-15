Emlak Konut'ta Mevlid-i Nebi kutlandı

Körfez Emlak Konut Anadolu Lisesi'nde, Okul Aile Birliği ve okul idaresi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla; Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Program çerçevesinde öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve güzel günün anlam ve önemi anlatıldı.