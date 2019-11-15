Körfez Emlak Konut Anadolu Lisesi'nde, Okul Aile Birliği ve okul idaresi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla; Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Program çerçevesinde öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve güzel günün anlam ve önemi anlatıldı.
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Emlak Konut'ta Mevlid-i Nebi kutlandı
Körfez Emlak Konut Anadolu Lisesi'nde, Okul Aile Birliği ve okul idaresi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla; Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz