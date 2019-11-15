Serdar ile Mehtap muradına erdi

Körfezli Mecbure Büyük'ün yakışıklı oğlu Serdar, Çayırova'da ikamet eden Mevüde- Nusret Açıkgöz çiftinin güzel kızları Mehtap ile evliliğe ilk adım atarak; nişanlandı. Nişan törenine her iki tarafın yakınları, sevenleri, dostları katıldı. Nişan töreninin ilk dansını gelin adayı ile damat adayı birlikte yaptı. Diğer katılımcılar da evlilik yolunda ilk adımı atan gençleri piste yalnız bırakmadılar.