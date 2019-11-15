Körfezli Mecbure Büyük'ün yakışıklı oğlu Serdar, Çayırova'da ikamet eden Mevüde- Nusret Açıkgöz çiftinin güzel kızları Mehtap ile evliliğe ilk adım atarak; nişanlandı. Nişan törenine her iki tarafın yakınları, sevenleri, dostları katıldı. Nişan töreninin ilk dansını gelin adayı ile damat adayı birlikte yaptı. Diğer katılımcılar da evlilik yolunda ilk adımı atan gençleri piste yalnız bırakmadılar.
Bugün 14:11 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:13 TSİ
Serdar ile Mehtap muradına erdi
Körfezli Mecbure Büyük'ün yakışıklı oğlu Serdar, Çayırova'da ikamet eden Mevüde- Nusret Açıkgöz çiftinin güzel kızları Mehtap ile evliliğe ilk adım atarak; nişanlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz