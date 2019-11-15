Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:18 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:20 TSİ

BİLNET’te sertifikalar verildi

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde bir anlamlı etkinliğe daha imza atıldı. Mol Günü etkinliği için düzenlenen kermeste elde edilen gelirle TEMA Vakfı’na ağaç bağışı yapıldı
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, Anaokulundan Anadolu ve Fen Liselerine kadar toplam bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde bir anlamlı etkinliğe daha imza atıldı. Kimya Bölümü öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinliğe lise öğretmen ve öğrencileri katıldı. Yerleşkenin lise öğrencilerine ait gölet manzaralı teras kafesinde gerçekleşen etkinlikte dünya mol günü nedeniyle kermes düzenlendi.

EV YAPIMI ÜRÜNLER

Kimyada bir ölçüm birimi olarak kullanılan Mol Sayısının bulunuşunu kutlamak amacıyla düzenlenen kermeste ev yapımı ürünler satıldı. Buradan elde edilen gelir ve bağışlarla TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapıldı. Fidan kampanyasına katılan 35 idareci ve öğretmen ile 34 öğrenciye önceki gün okul konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Bugün 14:18 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gönül Cengiz hayatını kaybetti mask
Gönül Cengiz hayatını kaybetti
Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz” mask
Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz”
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz! mask
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz!
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı mask
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı
Boztepe: Mesleği öğrenmek için erken yaşta sanayide pratik de yapılmalı mask
Boztepe: Mesleği öğrenmek için erken yaşta sanayide pratik de yapılmalı
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’ mask
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı! mask
Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
Tufan Noyan hayatını kaybetti mask
Tufan Noyan hayatını kaybetti

GALERİ

Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL