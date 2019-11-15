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Derince'de ödüller dağıtıldı

Derince İlçe Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında tertip ettiği "Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansta konuşan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan, önemli bilgiler verdi
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Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Derince İlçe Müftülüğü de bir konferans gerçekleştirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde (ZHKM) gerçekleşen "Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansta Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan, katılımcılara önemli bilgiler verdi. İlçe Müftülüğü İmam Hatibi İbrahim Demiröz’ün Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunduğu programda İlçe Müftüsü Mecit Amil de günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

 Konferans, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkan Vekili Çetin Kıranşal, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Dağtekin, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, din görevlileri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

 Konferansa konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan, toplumun temelini oluşturan en önemli unsurun aile olduğunu belirterek, Peygamberimizin aile hayatının örnek alınması gerektiğine vurgu yaptı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen program liseler arası kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

 

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