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Kocaeli Kent Konseyi üyeleri fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olmak üzere düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Kocaeli Kent Konseyi üyeleri Dilovası Yağcılar bölgesinde fidan dikti

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Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kocaeli Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Selma Platin Pek, Çevre Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Görgün, Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Sert, meclis ve çalışma grubu üyeleri yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine her duyarlı vatandaşın katılım sağlaması gerektiğine dikkat çeken Genel Sekreter Gültekin Görüm, yoğun sanayi kuruluşlarının yer aldığı ilimizde özellikle bu konuda daha hassas davranılmasının faydalı olacağını belirtti.

FARINDALIK ÇALIŞMASI

Kocaeli Kent Konseyi’nin geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu ifade eden Genel Sekreter Görüm, özellikle Çevre Çalışma Grubu ve Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun doğa ve hayvanlar konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Görüm ayrıca, kendilerine bu fırsatı sağlayan İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

 

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