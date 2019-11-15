Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Kocaeli Temsilciliği Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi'nde 250 fidan ekimi gerçekleştirdi. Kadem Kocaeli üyeleri, Genç Kadem Kocaeli üyeleri ve öğrencilerle gerçekleştirilen fidan dikiminde gençler gelecekleri için en önemli yatırımı yaptılar. Okul Müdürü Kamil Uslu ve Müdür Yardımcısı Cemil Sarı, Kadem Kocaeli ailesine teşekkürlerini ilettiler.
Bugün 14:21 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
KADEM Kocaeli’den 250 fidanla destek
Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Kocaeli Temsilciliği Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi'nde 250 fidan ekimi gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz