KADEM Kocaeli’den 250 fidanla destek

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Kocaeli Temsilciliği Milli Ağaçlandırma Günü'nde Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi'nde 250 fidan ekimi gerçekleştirdi. Kadem Kocaeli üyeleri, Genç Kadem Kocaeli üyeleri ve öğrencilerle gerçekleştirilen fidan dikiminde gençler gelecekleri için en önemli yatırımı yaptılar. Okul Müdürü Kamil Uslu ve Müdür Yardımcısı Cemil Sarı, Kadem Kocaeli ailesine teşekkürlerini ilettiler.