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Körfez'de feci olay

Körfez'de ikamet eden 76 yaşındaki Fezayir Ergün isimli adam evinde ölü olarak bulundu

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Körfez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Fezayir Ergün(76) eşi tarafından evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri
Fezayir Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhumun cenazesi İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi.

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