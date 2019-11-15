Körfez'de feci olay

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Körfez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Fezayir Ergün(76) eşi tarafından evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri

Fezayir Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhumun cenazesi İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi.