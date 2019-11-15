Körfez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Fezayir Ergün(76) eşi tarafından evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri
Fezayir Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhumun cenazesi İlimtepe Mezarlığı'nda defnedildi.
Bugün 14:37 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:39 TSİ
Körfez'de feci olay
Körfez'de ikamet eden 76 yaşındaki Fezayir Ergün isimli adam evinde ölü olarak bulundu
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Körfez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Fezayir Ergün(76) eşi tarafından evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz