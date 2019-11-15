AKP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alansözlerini kamera ile kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayınlayarak infiale neden olan Mehmet Avcı hakkında yasal başlatıldığı kamuoyunu duyurdu. AKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin, aşağılık sözlerini kamera ile kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayınlayarak infiale neden olan Mehmet Avcı hakkında yasal süreç ilgili merciler tarafından başlatılmıştır. Halkımızın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakareti vatanseverlik sayacak kadar çarpık, O’nu seven ve destekleyenlerin ırzına, namusuna dil uzatacak kadar sapkın, hastalıklı bir beyne sahip bu kişi hakkında herkesi sağduyulu olmaya davet ediyor, gerekli cezayı Yüce Türk Adaleti önünde alması için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."
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AKP'den o isim için suç duyurusu
AKP Kocaeli İl Başkanlığı, AKP'li vatandaşlara yönelik küfür içeren video çeken Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz