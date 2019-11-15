Dersimliler, Seyit Rıza'yı andı

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, idam edilişlerinin 82. yılında Seyit Rıza ve arkadaşlarını anma adına dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Ruhi Çelik; “1937’den beri başlayan bu katliam unutturulmak isteniyor ama asla unutturulamayacaktır, unutmadık ve unutturmayacağız. Seyit Rıza’yı, yoldaşlarını ve katledilen on binlerce insanımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

HDP’LİLER KATILDI

Basın açıklamasına Dernek Başkanı Ruhi Çelik’in yanı sıra; CHP eski milletvekili Bekir Yurdagül, HDP eski milletvekili Ali Haydar Konca, Emek Partisi geçmiş dönem İl Başkanlarından Ali Rıza Omurtağ, Güner Kizir, HDP İl Başkanı Şehabettin Işık, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Gülizar Ateş, Halkevleri Şube Başkanı Tolga Köse, Dernek Yönetim Kurulu ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

“DERSİM CUMHURİYETİN KARAKUTUSUDUR”

Dernek Başkanı Çelik sözlerinin devamında; “Bu süreç aslında mecliste alınan Tunceli Harekatı kararıyla başlamıştır. 1937 ve 1938’de yaşatılan bu acılarla beraber Seyit Rıza ve yoldaşlarıyla beraber on binlerce insan katledilmiştir. Bu tarihten itibaren başlayan bu katliamların soykırıma ulaşmış olduğunu görüyoruz. Dersim tam anlamıyla cumhuriyetin kara kutusudur. Bu kara kutuyu açmak da istemezler çünkü açtıklarında yanlış zihniyetlerin hataları ortaya çıkacaktır. Bu gerçekleri kaldıramayacaklarını bildiklerinden de bu acıların katmerleşmesine vesile oluyorlar. Hakikatle yüzleşmek çok kolay değil ancak bu yüzleşememe de çok daha büyük acıların içine itilmemize sebep oluyor. Bu süreç de insanlığa, çocuklara katliamdan başka bırakılacak bir şey olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.