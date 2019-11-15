SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 18.11.2019 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bağırganlı Köyü, Bağırgasnlı Mahallesi, Bolu Mahallesi , Paşadağ Köyü,18.11.2019 tarihinde Kartepe'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Fatih , 18.11.2019 tarihinde İzmit'te saat 09:30 ile 12:30 arasında Akarca Mahallesi, Alikahya Mahallesi, Yukarıda belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecektir. Halkımıza saygıyla duyurulur. Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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İzmit'te elektrikler kesilecek
Sedaş, çalışmalar nedeniyle belli bir süre elektrik verilmeyecek mahalleler hakkında açıklamada bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz