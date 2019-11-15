İzmit'te elektrikler kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 18.11.2019 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bağırganlı Köyü, Bağırgasnlı Mahallesi, Bolu Mahallesi , Paşadağ Köyü,18.11.2019 tarihinde Kartepe'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Fatih , 18.11.2019 tarihinde İzmit'te saat 09:30 ile 12:30 arasında Akarca Mahallesi, Alikahya Mahallesi, Yukarıda belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecektir. Halkımıza saygıyla duyurulur. Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.