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Ara tatil programı belli oldu

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan için “Ara Tatil Çocuk Etkinlik İl Koordinasyon Kurulu”, çocukların tatilde kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak.

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Ülkemiz genelinde bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere ve velilere etkinlik programı rehberi hazırladı. Ara tatilde çocukları okul dışında oyunla, etkinliklerle, kültürle, bilimle, sanatla buluşturmaya devam etmeyi hedefleyen etkinlikler için “Ara Tatil Çocuk Etkinlik İl Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu ve öğrencilere ve ailelerine çok çeşitli seçenekler sunuldu. Kültürel ve tarihi mekânların ziyaretleri, hayvanat bahçesi ve doğa gezileri, spor, el sanatları, sahne sanatları aktiviteleri, bilimsel atölyeler ve araştırma/gözlem programları, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok başlığı barındıran rehberde Tamamı ücretsiz olan aktivitelere veliler www.aratatil.meb.gov.tr adresinden Kocaeli’yi seçerek ulaşabilir, rezervasyon gerektiren etkinlikler için iletişim numaralarını buradan bulabilir, detaylı bilgi alarak etkinliklere katılım gerçekleştirebilirler. Çocukların aileleriyle kaliteli ve etkin zaman geçirmesi hedeflenen etkinlilerde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenmeye devam edecek.

Bugün 15:08 TSİ - Eğitim

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