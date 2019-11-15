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Osman Biçimli hayatını kaybetti

İzmit'in tanınan simalarında, Ford Osman lakaplı Osman Biçimli yaşamını yitirdi

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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde oturan, İzmit Emek Taksi’nin kurucularından ‘Ford Osman’ ismiyle tanınan Osman Biçimli, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi. İzmit’te faaliyet gösteren Üstün Tur firmasının idari koordinatörlüğünü üstlenen Hakan Biçimli’nin de babası olan Osman Biçimli, yarın (cumartesi) Fevziye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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