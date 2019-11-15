İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde oturan, İzmit Emek Taksi’nin kurucularından ‘Ford Osman’ ismiyle tanınan Osman Biçimli, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi. İzmit’te faaliyet gösteren Üstün Tur firmasının idari koordinatörlüğünü üstlenen Hakan Biçimli’nin de babası olan Osman Biçimli, yarın (cumartesi) Fevziye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 15:26 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
Osman Biçimli hayatını kaybetti
İzmit'in tanınan simalarında, Ford Osman lakaplı Osman Biçimli yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz