Başiskel'de meydana gelen olayda, Ahmet Y. isimli şahıs, Başiskele'de bulunan Bülent Y.'nin aracını, eşini kıskandığı gerekçesi ile kurşunlamıştı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanan Ahmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Y.'nin eşini, kıskançlık nedeniyle dövdüğü ve talihsiz kadının kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. N.Y. adlı kadın, tedavi gördüğü İzmit Tepecik'teki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının organlarının 4 kişiye bağışlanacağı öğrenildi.
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Kıskançlık cinayetle sonuçlandı
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Ahmet Y. isimli şahıs, eşini kıskandığı Bülent Y. isimli şahsı Başiskele'de kurşunlamıştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz