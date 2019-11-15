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Kıskançlık cinayetle sonuçlandı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Ahmet Y. isimli şahıs, eşini kıskandığı Bülent Y. isimli şahsı Başiskele'de kurşunlamıştı
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Başiskel'de meydana gelen olayda, Ahmet Y. isimli şahıs, Başiskele'de bulunan Bülent Y.'nin aracını, eşini kıskandığı gerekçesi ile kurşunlamıştı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanan Ahmet Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Y.'nin eşini, kıskançlık nedeniyle dövdüğü ve talihsiz kadının kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. N.Y. adlı kadın, tedavi gördüğü İzmit Tepecik'teki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının organlarının 4 kişiye bağışlanacağı öğrenildi. 

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