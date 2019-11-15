Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Yönetim Kurulu kararı gereği 24 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalle delege seçimleri için görevli Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri seçim yapılacak yer, adresleri ve saatleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.Tüm üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine" denildi.
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CHP Derince'de delege seçim takvimi açıklandı
Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığı, delege seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz