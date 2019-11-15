CHP Derince'de delege seçim takvimi açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Yönetim Kurulu kararı gereği 24 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalle delege seçimleri için görevli Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri seçim yapılacak yer, adresleri ve saatleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.Tüm üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine" denildi.

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