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Ellibeş’ten DSP’ye 34. yıl ziyareti

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş DSP’nin 34. Kuruluş yıldönümü nedeniyle ve ikinci kez il başkanı seçildiği için Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu bugün ziyaret etti.

Yasemin Kaya
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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in öncülüğünde yapılan ziyarete; İl Başkan Yardımcıları Ahmet Sönmez, İbrahim Elgin; İl Yöneticileri Hicran Bozkurt, Mehmet Zeki Canşi ve Mehmet Fatih İşlek katıldı.

“SEVİYELİ DURUŞUYLA SAMİMİ BİR İNSAN”

Dedeoğlu’na 34. Yıldönümünde başarılar dileyen AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş; “Sayın Halim Dedeoğlu’nu hem kongrede yeniden seçilmesi adına hem de partilerinin 34. kuruluş yıldönümlerini tebrik etmek adına ziyaret etmek istedim. Kendisini siyasi arenada yapmış olduğu seviyeli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kendisi sıcak samimi tavırlarıyla da Kocaeli’de örnek teşkil eden bir il başkanıdır ve çok sevdiğim bir insandır. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

“SİYASİLER KAVGACI YAKLAŞIMDAN UZAK OLMALI”

Selanik gezisindeki desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Balkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini de ifade eden DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Bu nazik ve ılımlı yaklaşımlarından dolayı Sayın Ellibeş’e ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Siyasi partiler yerel bazda bir araya gelmeyebilir bunu göremiyoruz ama bir arada olmaları uyumlu olmaları ve tartışmadan kavgadan uzak bir siyaset yapmaları halk için de partiler için de çok önemli. Siyasi parti temsilcileri zaman zaman bir araya gelerek kent sorunları hakkında değerlendirmeler yapmalı diye düşünüyorum. Buradan kazançlı çıkacak olan kentin insanlarıdır, halkımızdır. Kent halkının zarar görmemesi için Belediye Başkanlarımızın da kendi aralarında birlik göstererek, kavgacı yaklaşımdan uzak olmaları gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bugün 16:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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