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Gebze’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Gebze'de kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 2 yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, Gebze Beylikbağı mevii D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal D. yönetimindeki 41 PJ 437 plakalı otomobil, Gebze istikametinden İstanbul istikametine giderken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada büyük hasar gören araçta bulunan sürücü Cemal D. ve eşi Kübra D. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonrasında yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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