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Bileklerini kesip kendini astı

Derince'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü genç bileklerini keserek kendini asti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 30 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü, evde tek başına iken bileklerini kestikten sonra kendini astı.
Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden ve 5 Nolu Şehir içi Halk Otobüsü Kooperatifine bağlı şoför olarak çalışan Oğuzhan Öztürk (30) evde tek başına iken ailesi tarafından ipte asılı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eve gelen polis ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Öztürk’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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