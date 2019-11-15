Instagram tarafından hayata geçirilen yeni güncelleme, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Buna göre, başkasının beğeni sayısına erişimi engelleyen sosyal medya uygulamasına en çok tepki fenomen olarak tabir edilen isimlerden geldi. Fenomenler, güncellemenin Instagram'ın amacına uygun olmadığını belirtiyor.