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O özelliğe eleştiri yağmuru

İnstagram'ın yeni getirdiği güncelleme vatandaşların tepkisi ile karşılaştı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Instagram tarafından hayata geçirilen yeni güncelleme, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Buna göre, başkasının beğeni sayısına erişimi engelleyen sosyal medya uygulamasına en çok tepki fenomen olarak tabir edilen isimlerden geldi. Fenomenler, güncellemenin Instagram'ın amacına uygun olmadığını belirtiyor. 

Dün 22:59 TSİ - Teknoloji

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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