Instagram tarafından hayata geçirilen yeni güncelleme, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Buna göre, başkasının beğeni sayısına erişimi engelleyen sosyal medya uygulamasına en çok tepki fenomen olarak tabir edilen isimlerden geldi. Fenomenler, güncellemenin Instagram'ın amacına uygun olmadığını belirtiyor.
Dün 22:59 TSİ- Teknoloji Güncelleme: Dün 23:04 TSİ
O özelliğe eleştiri yağmuru
İnstagram'ın yeni getirdiği güncelleme vatandaşların tepkisi ile karşılaştı
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Dün 22:59 TSİ - Teknoloji Yazdır
Muhabir Barış Yahya Çinçin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz