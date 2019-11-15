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Tülbentle kendini astı

Darıca'da meydana gelen olayda 1 çocuk annesi Z.O(26) isimli kadın, tülbentle intihar etti
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Olay, Darıca Sırasogütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu ogrenilen Z.O(26) isimli kadin, evde kimsenin olmadığı sırada tülbenti ile kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kadının cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının bir sureden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. 

Dün 23:06 TSİ - Asayiş

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