Tülbentle kendini astı

Olay, Darıca Sırasogütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu ogrenilen Z.O(26) isimli kadin, evde kimsenin olmadığı sırada tülbenti ile kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kadının cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının bir sureden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.