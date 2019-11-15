Olay, Darıca Sırasogütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu ogrenilen Z.O(26) isimli kadin, evde kimsenin olmadığı sırada tülbenti ile kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kadının cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının bir sureden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Dün 23:06 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 23:12 TSİ
Tülbentle kendini astı
Darıca'da meydana gelen olayda 1 çocuk annesi Z.O(26) isimli kadın, tülbentle intihar etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz