Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinin yapmış oldukları rutin uygulamalar sırasında, durumundan şüphelenilerek Barlar Sokağı girişinde durdurulan bir aracın arka koltuk paspas üzerinden 38 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram Esrar maddesi ele geçirildi.olayla ilgili araçta bulunan T.G ve H.E.Ç gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin yapılması için Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:45 TSİ
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
İzmit’te polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz