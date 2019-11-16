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Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İzmit’te polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinin yapmış oldukları rutin uygulamalar sırasında, durumundan şüphelenilerek  Barlar Sokağı girişinde durdurulan bir aracın  arka koltuk paspas üzerinden 38 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram Esrar maddesi ele geçirildi.olayla ilgili araçta bulunan T.G ve H.E.Ç  gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin yapılması için Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün 09:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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