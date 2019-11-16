Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinin yapmış oldukları rutin uygulamalar sırasında, durumundan şüphelenilerek Barlar Sokağı girişinde durdurulan bir aracın arka koltuk paspas üzerinden 38 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram Esrar maddesi ele geçirildi.olayla ilgili araçta bulunan T.G ve H.E.Ç gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin yapılması için Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.