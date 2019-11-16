İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta köpeklerin sayıca fazla olması ve sürü halinde dolaşması çocukları okula giden aileleri korkuttu. Sokak köpeklerinden şikayetçi olan mahalleli muhtara ve belediyeye konuyla alakalı başvurmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gültepe mahallesi sakinleri bir an önce sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.
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İzmit'in o mahallesi tedirgin
İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin etti.
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Yorumlar
(3 )
Hemşehri - Elbette köpekler başıboş gezmemeli ama asayiş sorunu konusundada iş sadece polise kalmamalı vatandaşlarımız duyarlı olmalı bir insan hiç yoktan Başından vurulup vefat etti
Hemşehri - Oho burada sokaktan geçen adam gürültü var diye rahatsız olan magandanın evinden rasgele areşi ile başından vuruluyor
Hekimoğlu - Maalesef sonuç alınamıyor. Ne hikmetse. Bu iş bu kadar zormu. İnsanın Aklı Hafsalası almıyor.
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