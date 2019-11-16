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İzmit'in o mahallesi tedirgin

İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin etti.
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İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta köpeklerin sayıca fazla olması ve sürü halinde dolaşması çocukları okula giden aileleri korkuttu. Sokak köpeklerinden şikayetçi olan mahalleli muhtara ve belediyeye konuyla alakalı başvurmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gültepe mahallesi sakinleri bir an önce sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

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Yorumlar

(3)
03

Hemşehri - Elbette köpekler başıboş gezmemeli ama asayiş sorunu konusundada iş sadece polise kalmamalı vatandaşlarımız duyarlı olmalı bir insan hiç yoktan Başından vurulup vefat etti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:22
02

Hemşehri - Oho burada sokaktan geçen adam gürültü var diye rahatsız olan magandanın evinden rasgele areşi ile başından vuruluyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:16
01

Hekimoğlu - Maalesef sonuç alınamıyor. Ne hikmetse. Bu iş bu kadar zormu. İnsanın Aklı Hafsalası almıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 10:12
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