İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak'ta köpeklerin sayıca fazla olması ve sürü halinde dolaşması çocukları okula giden aileleri korkuttu. Sokak köpeklerinden şikayetçi olan mahalleli muhtara ve belediyeye konuyla alakalı başvurmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gültepe mahallesi sakinleri bir an önce sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.