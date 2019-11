Tanıtım gününde başkandan sitem

14 -17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde bugün resmi açılışını gerçekleştirdi. Ziyaretçilere halk oyunları, mutfak sanat, sosyal ve kültürel değerler sunulduğu etkinliğe katılım yoğun oldu.

Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, KAIV Başkanı Taner Sarıçayır ve yönetimi, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Fikri Işık, Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, siyasi parti yöneticileri, dernek, STK ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“KİMSE GELMEDİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kafkas Halk Oyunları ekibi yöreye ait halk oyunlarını sergilendi. KAIV Başkanı Taner Sarıçayır gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Geleneksel hale getirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Bugün burada Kars, Ardahan, Iğdır’lı hiçbir belediye yok. Biz susarsak bu hatalar, yanlışlar tekrar baş gösterecek. 10 bin kilometre yol yaparak belediye başkanlarımızı davet ettik. Kimse gelmedi. Vekilimize, bakanlarımıza gittik sağ olsun hepsi geldi. Sizden bu konuda ricam belediye başkanlarımızın bu gibi etkinliklerde hassas olması. Kelimeler ağzımdan zor çıkıyor; yoruldum. Ufak tefek hatalarımız oldu, affola” dedi.

“ÇOK İYİ OLDU”

Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkanı Erkan Koçali, “Ben Türkiye’nin en fazla göç veren Kars, Ardahan, Iğdır şehrinde yaşadım. Çocuklarımıza miras bırakmak adına kurduk, elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir tanıtımyapılması çok iyi oldu; kültürümüzü yaşatıyoruz. Şahsım adına böyle şeyler yapılmasına tarafım. Bütün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“FARKLILIKLARIMIZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın etkinlikle ilgili, “Kocaeli’de bugünleri yapmak gelenek yapmak bir gelenek oldu. Her biri bir başka güzel etkinlik olarak karşımıza çıkıyor.Biz Anadolu topraklarının bereketli unsurlarıyız. Bu farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Anadolu’nun çeşitli coğrafyalarından gelmiş, hayatlarını Kocaeli’de kazanan farklı şehirlerin vatandaşları olarak Kocaeli’de getirdiğimiz kültürleri yaşatmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak geçtiğimiz dönemlerde de bu çalışmalara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Biz bu farklılıklarımızla çok güçlü bir Türkiye’yi ifade ediyoruz. Aslında artık bambaşka bir Türkiye, dünyaya nizam veren bir Türkiye var. Biz bir arada olduğumuzda Türkiye bu kadar güçlü oluyor. Buraya emek veren, destek veren tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman programda yaptığı konuşmada, “Biz aziz coğrafyanın çocuklarıyız. Dünyanın kalbinde yaşıyoruz. Yoktur bizim birbirimizden farkımız. Sağcısı, solcusu, alevisisunnisi yoktur bizim birbirimizden farkımız. Biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Her vilayetimizin, şehrimizin ayrı bir güzelliği var. Muhteşem bir coğrafyada, muhteşem bir kültürümüz var. Kocaeli, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Her vilayetin, her ilçeden insanın kendini görebildiği bir şehir. Ben bunu anlattığımda ‘Neyi var Kocaeli’nin’ diyorlar. Neyi yok ki. Kocaeli üretim şehridir. Güzel insanları, havaalanı her şeyi var” şeklinde konuştu.

“ÖNCE KOCAELİ”

Ardahanlı AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca yaptığı konuşmada “Bu başlangıç bir ilk. Ben inanıyorum ki tanıtım anlamında tüm yöresel kültürümüzü, ürünlerimizi tanıtacağımız bir kültürün başlangıcı olacak. Ben Kocaeli doğumluyum. Kara tren ile biz buradan Kars’a giderdik. Kars’a, Ardahan’a gittiğimizde o buz gibi su çok sertti ama insanı çok mertti. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, “Biz Kocaeli’de yaşıyoruz ama Anadolu’nun belli yerlerinden buraya göç etmiş; önce Kocaeli sonra geldiğimiz memleketimiz. Kocaeli 81 vilayetin olduğu bir şehirdir; farklı kültürleri burada yaşatırız. Kocaeli olarak bundan çok mutluyuz. 81 vilayette böyle bir şehir yoktur” şeklinde konuştu.

“MÜTHİŞ BİR YERDİR”

AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Kocaeli’nin gelişmesi ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli. Anadolu öyle bir coğrafya ki bütün medeniyet değerlerimizin buluştuğu muhteşem bir coğrafya. Bu coğrafya insanlık tarihinin en fazla sıkıntılarının yaşandığı ama bu sayede de insanlık değerlerinin en fazla olgunlaştığı coğrafya. Kafkasya, Anadolu kültürünü müthiş bir uyumla harmanlandığı ayrı bir vatan köşesidir. Hele Osmanlı-Rus Savaşı’nda vatanından ayrı kalmanın hasretiyle yoğurulduğu müthiş bir yerdir. Sene de bir de olsa çocuklarımıza ata torağının ne olduğunu, hiç unutmamamız gereken görevimiz olduğunu bilmeliyiz. Bugün yapılan Kars Ardahan Iğdır tanıtımları tüm Kocaeli’de yaşayan insanlar için altın bir fırsattır. Bu fırsatın oluşmasında emek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte yöreyi tanıtan stantları gezdi.