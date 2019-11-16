Kocaeli Barosu 81 yaşında

Kocaeli Barosu kuruluşunun 81’inci yıl dönümünde Başiskele’de bulunan TrypByWyndham Otel’de düzenlenen baloda avukatlar bir araya geldi. Düzenlenen baloya Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Başsavcı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça,eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Avukat Necmi Özen, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Sibel Solakoğlu, eski Baro Başkanı Tamer Solakoğlu, Cumhur Arıkan, Ersayın Işık, Fahri Örengülve Sertif Gökçe, Sakarya Barosu Başkanı Avukat Abdurrahim Burak, Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay, hakim, savcı ve çok sayıda avukat katılım gösterdi.

“ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM”

Programın açılış konuşmasının gerçekleştiren Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “ Baromuzun 81. Kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlendiğimiz gecemize hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız. Öncelikle Baromuza ve mesleğimize bugüne dek emek veren Baro Başkanlarımıza, Yönetim, Disiplin ,Denetleme Kurulları ile üst kurul, kurul ve komisyonlarda görev yapan ,emeği geçen tüm meslektaşlarımıza , Baro emekçilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden meslektaşlarımıza ve Baro emekçilerine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ ÇABA GÖSTERDİLER”

“Kocaeli Barosunun mensubu olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim” diyen Candemir, “17 Kasım 1938 yılında kurulan baromuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilke ve devrimlere, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı güçlü ,köklü, saygın bir barodur. Kurucu Başkanımız Ali Vasfi Akalın başta olmak üzere ondan hizmet bayrağını teslim alan tüm başkanlarımız, kurul üyelerimiz, mensuplarımız yaşadığımız kentin, ülkenin vizyonunun geliştirilmesi yanı sıra mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümlenmesi için emek sarf etmiş, bağımsız savunma, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, demokrasi ve hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin evrensel anlamda gerçekleşmesi ve yerleşmesi için olağanüstü çaba göstermişlerdir. Bu nedenlerle Kocaeli Barosunun mensubu olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“YILMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Yılmadan mücadele edeceğiz” diyen Candemir, “Önceki başkanlarımızı , meslek büyüklerimizi örnek alarak büyük bir azim ve kararlıkla Baromuzun 81. Kuruluş yılına eriştiğimiz bugünde ; kentimizin yöneticileri , temsilcileri , yargının tüm unsurları, akademik odalar ,sivil toplum örgütleri , kent paydaşları ile birlikte dayanışma içerisinde ülkemiz, kentimiz ve yurttaşlarımız için emek sarf etmeye devam edeceğimizi; hukuk devleti , bağımsız savunma, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin evrensel niteliğine kavuşması için yılmadan mücadele edeceğimizi beyan eder, daha nice kuruluş yıldönümlerinde bir arada olmak temennisi ile hepinize şükranlarımı , saygılarımı sunuyorum” dedi.

“ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPAN BAROLARIMIZDAN BİRİSİ”

Candemir’in ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli barosu kurulduğu günden itibaren savunma hakkının kutsallığının amacına ulaşması noktasında üstüne düşen görevi büyük bir titizlikle yapmaya çalışan barolarımızdan birisi. Bu anlamlı günde yaşamını kaybetmiş olan baro üyelerini rahmetle anıyorum. Mevcut baromuza üye olan avukatlarımıza da çalışma yaşamında başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

PASTAYI İKİSİ KESTİ

Konuşmaların ardından katılımcılar canlı müzik ile unutulmaz bir gece yaşadı. Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir katılımcılarla tek tek ilgilendi. Etkinlikte ayrıca baronun 81’inci yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Pastayı Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy kesti.