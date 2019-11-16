Kocaeli'de konsomatris baskını!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde Darıca’da bulunan eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Bir eğlence mekanında izinsiz konsomatris çalıştırıldığı yönünde bilgilere ulaşan, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Ahlak Büro ekipleri bahse konu eğlence mekanına baskın yapıldı.

15 KASIN KONSOMATRİS

Yapılan baskında, iş yerinde 13 Türk ve 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 kadının izinsiz konsomatris olarak çalıştırıldığı belirlendi. Ayrıca aynı işletmede izin belgesi olmamasına rağmen canlı müzik dinletisi yapıldığı, izinsiz sigara içilmesine müsaade edildiği ve çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilerek iş yeri hakkında gerekli tutanaklar tutularak cezai işlemler uygulandı. Ayrıca iş yerinde müşteri olarak bulunan 57 şahsa da GBT sorgusu yapıldığı öğrenildi.