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Barış Pınarı Harekatı’nda yaralanan askerimiz şehit oldu

Resulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

ACI HABER MEMLEKETİNE ULAŞTI

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu’nun acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi’ne ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn’da, 11 Ekim’de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı. İlk tedavisini ardından Ankara GATA’ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana’nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi’nde toprağa verilecek. 

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