Yatırımcı dostu Makedonya, Kocaelili iş insanlarını bekliyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Kuzey Makedonya Yabancı Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un ev sahipliğinde, Kocaelili iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Bulut’a ev sahipliğinde, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri eşlik ederken, Makedon heyette, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Dış Yatırımlar Özel Danışmanı Celil Ahmed, Danışman Abdülbahri İsmaili de yer aldı.

BAŞKAN BULUT: DİYALOĞUN GÜCÜNE İNANIYORUZ

İlginin yoğun olduğu görüşmede, Kocaelili iş insanlarının katılımlarıyla, “Makedonya Ülke Bilgilendirme ve Yatırım Fırsatları’ konulu toplantı da gerçekleştirildi. Her iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının daha fazla ticaretle pekişmesi amacıyla yapılan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bulut, bunun daha fazla diyalogla mümkün olduğuna vurgu yaparak, “Ticaret hacminin gelişmesi için karşılıklı güven ortamının daha da güçlendirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve samimi ilişkilerin sürdürülmesi önem arz ediyor. Bu diyalogu sağlayacağına olan inancımız gereği, toplantımızı çok önemsiyoruz.

FUARLARA DAVET ETTİ

Kuzey Makedonya ile 1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile ülkemiz menşeli sanayi mallarına Kuzey Makedonya’da uygulanan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. Kuzey Makedonya ülke yetkililerine bundan sonrası için de işbirliğinin gelişmesi adına ortak çalışmalar yapılması için üyelerimiz ile birlikte hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki ay 5-8 Aralık tarihlerinde ilimizde gerçekleştireceğimiz Markam Olur Musun Fuarı ve Mart ayında gerçekleştireceğimiz İDEV Fuarı ve Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’nde Kuzey Makedonya’dan firmaları da misafir etmek isteriz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

AB’YE AÇILAN KAPI POTANSİYELİNDE

Yabancı Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan da, ‘Kuzey Makedonya’da İş Ortamı ve Yatırım Fırsatları’ konulu sunumunda şu ifadelere yer verdi; “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yakın, tarihsel ve derin ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi adına ekonomide ve ticarette yeni adımların atılması kanısındayız. İki ülke arasında ticaret hacminin 1 milyar dolara yükselmesi hedefi var. Kocaeli’de çok sayıda Makedonya’dan göç etmiş hemşerimiz bulunmaktadır. Biz buraya geldiğimizde kendimizi sanki memleketimizde hissediyoruz. İyi ilişkileri ekonomi alanında daha iyi sayılarla artırabileceğimizi düşünmekteyim. Gebze ilçesinden ülkemizde mevcut 2 tane yatırımcı var. İnanıyorum ki gelecek dönemde bu daha da artacaktır. Kocaeli önemli bir sanayi merkezi. Çok daha fazla potansiyeli var. Buraya sizleri ülkemizde yatırım yapmaya davet etmek için geldik. Ayrıca ülkemizdeki yatırım imkanlarını tanıtacağız. Balkanların tam ortasında bulunuyoruz. NATO üyeliğimiz tamamlanacak ve Avrupa Birliği’nden de müzakere tarihi bekliyoruz. Doğal olarak Makedonya, yatırımcılar için de AB’ye açılan kapı olma potansiyelinde.

NEDEN YATIRIM YAPILMALI?

Neden Kuzey Makedonya’ya yatırım yapılmalı sorusunu soracak olursak; Mükemmel jeostratejik konum, AB Aday Ülkesi olması, Rekabetçi işgücünün mevcudiyeti, Finansal faydalar ve teşvikler, Düşük işletme maliyetleri ve İş için açık yatırım iklimini sıralayabiliriz. Ülkemizin ekonomi yatırım planı ve yatırımları destekleyen teşviklerle, yatırımcılar devlet bütçesinden desteklenmektedir. Ülkemiz, Dünya Bankası’nın 2019 İş Raporuna Göre, İş Yapma Kolaylığında 11. Sıradadır. Yatırım için hedef sektörler; makine ve otomotiv parçaları, bit, sağlık sektörü, tıbbi cihazlar ve eczacılık ürünleri, tarım ve gıda işleme, enerji sektörü, tekstil, turizmdir.” Bakan Hasan, konuşmasını Kuzey Makedonya’da yatırım yapacak olan iş insanlarına devlet tarafından sunulan destekleri açıklayarak sonlandırdı. Sunumun akabinde soruları yanıtlayan Makedon heyet, yatırımcılara davetini yineledi.