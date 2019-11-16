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İlimizde iki intihar vakası daha…

Arkası kesilmeyen intihar haberlerine dün gece iki vaka daha eklendi. Bir çocuk annesi  26 yaşındaki Z.O. ve 30 yaşındaki minibüs şoförü Oğuzhan Öztürk’te canına kıyanlar arasına katıldı
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Darıca'da meydana gelen olayda 1 çocuk annesi Z.O(26) isimli kadın, tülbentle intihar etti. Olay, Darıca Sırasoğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Z.O(26) isimli kadın, evde kimsenin olmadığı sırada tülbent ile kendini astı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kadının cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının bir sureden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. 

ÖNCE BİLEKLERİNİ KESTİ SONRA KENDİNİ ASTI

Derince'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü genç bileklerini keserek kendini astı. Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 30 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü, evde tek başına iken bileklerini kestikten sonra kendini astı. Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden ve 5 Nolu Şehir içi Halk Otobüsü Kooperatifine bağlı şoför olarak çalışan Oğuzhan Öztürk (30) evde tek başına iken ailesi tarafından ipte asılı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Öztürk’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eve gelen polis ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Öztürk’ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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