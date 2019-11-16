Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi mükellefleri için bir duyuru yayımladı. Vatandaşların daha önce yapılandırmadan faydalanarak biriken Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergi borçlarını taksitlendirmesi sonucu ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Mali Hizmetler Müdürlüğü taksitlerin ödenmesi için son tarihin 29 Kasım Cuma olduğunu belirtti. Mali Hizmetler Müdürlüğünün yaptığı açıklamada mükelleflerin vergilerinin ikinci taksitini 29 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar yatırmaları gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “2019 yılı Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi 29 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin cezai durumla karşılaşmaması için duyarlı olmalarını tavsiye eder, kamuoyuna saygı ile bildiririz.”
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Dikkat! O ödemelerde son gün 29 Kasım
Belediyeler, Emlak, İlan, Reklam ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son tarihin 29 Kasım Cuma günü olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz