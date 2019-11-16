Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre Ömer Tahsin Cebeci’nin 6 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine girmesi yasaklandı. Sebahattin Yaman isimli kişinin de 1 yıl süreyle Gebze Belediyesi’nin ihalelerine girmesi yasaklandı. Öte yandan Osman Nacak ve Ömer Hanifi Albayrak adlı kişilerin 1 yıl süreyle Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü'nün ihalelerine girmesi yasaklandı.
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Kocaeli’de o kişilere ihale yasağı geldi
Kocaeli’de 4 kişinin belediye ve kurumların ihalelerine girmesi yasaklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz