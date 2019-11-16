Kocaeli’de o kişilere ihale yasağı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre Ömer Tahsin Cebeci’nin 6 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine girmesi yasaklandı. Sebahattin Yaman isimli kişinin de 1 yıl süreyle Gebze Belediyesi’nin ihalelerine girmesi yasaklandı. Öte yandan Osman Nacak ve Ömer Hanifi Albayrak adlı kişilerin 1 yıl süreyle Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü'nün ihalelerine girmesi yasaklandı.