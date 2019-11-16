Haluk Levent'in o aile için çağrısına Hürriyet yetişti

Kocaeli'de yaşayan bir aile, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle zora düşen herkesin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent'e Twitter üzerinden ulaşarak, yardım istedi. "Haluk abi Kocaeli’de yaşıyorum. Beni işten çıkardılar, eşim aylardır işsizdi, hasta annem ve 1 oğlum var. Oğlum şu anda aç ve evde yiyecek 1 parça ekmek yok. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum kiramı ödeyemiyorum çocuğuma uyandığında ne yedireceğim bilmiyorum. Nolur yardım" yazdı.

HÜRRİYET CEVAP VERDİ

Bunun üzerine Haluk Levent, hemen Kocaeli AHBAP'a seslendi ve aileyle acilen ilgilenilmesini istedi. Bu çağrıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet cevap verdi. Hürriyet, "Hiçbir baba çocuğunun yüzüne bakamamazlık etmemeli. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz Ahbap Kocaeli ile konu hakkında iletişime geçmiş olup, zor durumdaki aileye gereken desteği vereceğiz. Saygılarımızla" diyerek ilgileneceklerini duyurdu.