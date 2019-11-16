'Tohumdan Dostluğa' dediler

Başiskele Tema Vakfı Sorumlusu Ayşen Erbayri ve ekibi önderliğinde Başiskelelili minik TEMA'cılar Kullar Kartonsan İlkokulu ev sahipliğinde okullar arası dostluk filizleri yeşertmek ve erozyonla mücadele amaçlı meşe palamutu dikim etkinliği gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ve Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat ‘ın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya Ormanların önemine dikkat çekip ağaç sevgisinin ve çevre farkındalığının oluşturulmasında etkili rol oynayan bu tür etkinliklerde görev alan herkese teşekkür edip ev sahipliği yapan Kullar Kartonsan İlkokuluna dostluk barış ve bereket getirmesi için misafir öğrenciler ile birlikte zeytin ağacı fidesi hediye etti.

Kullar Kartonsan İlkokulu Müdürleri Erdal Demirtaş ve Müdür Yardımcısı Ümran Gülmez liderliğinde; Okul Öncesi sınıfı ve Öğretmenleri Buse İşçi, 1/A sınıfı ve Öğretmenleri Zafer Buna, 1/B Sınıfı ve Öğretmenleri Ayşegül Bölükbaş, 2/A Sınıfı ve Öğretmenleri Uğur Kök, 2/B Sınıfı ve Öğretmenleri Halil Sak,3/A Sınıfı ve Öğretmenleri Neslihan Gürsoy, 4/A Sınıfı ve Öğretmenleri Gülay Ezgin ve Velilerinin ev sahipliğinde Bahçecik İlkokulu Müdürleri Sabri Karakol liderliğinde 4/A Sınıfı ve Öğretmenleri Sevgi Bayraktar ve velileri, Levent Kırca Oya Başar İlkokulu Müdürleri Ergin Subaş liderliğinde 4/C Sınıfı ve Öğretmenleri Esra Kocabaşoğlu, 1 /C Sınıfı ve Öğretmenleri Gülben Dayar ve velileri, Yeniköy Sepetlipınar İlkokulu Müdürleri Baha Nalbant Liderliğinde 1/A Sınıfı ve Öğretmenleri Fahriye Özlem Akyel ve velileri, Karşıyaka Barbaros İlkokulu Müdürleri Mustafa Aydın liderliğinde 4/D Sınıfı ve Öğretmenleri Zeliha Savaş , 4/A Sınıfı ve Öğretmenleri Nihal Sancak ve velileri unutulmaz anlar yaşadılar.

“SUYU DÜŞTÜĞÜ, TOPRAĞI OLUŞTUĞU YERDE TUT”

Erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemini vurgulamak amacıyla; etkinliğin birinci aşamasında meşe palamutlarını toplayan, etkinliğin ikinci aşamasında bütün öğrenciler bir araya gelip dostluk temasıyla hep birlikte topladıkları meşe palamutlarını, toprak ve saksılarını paylaşıp meşe palamutlarını filizlenene kadar uykuya yatırdılar. Şenlik havasında geçen etkinlikte Veliler Öğretmenler ve Öğrenciler 2020 Mart ayında filizlenen meşe palamutlarını toprakla buluşturmak için tekrar bir araya gelme sözü vererek Okullarına geri döndüler.