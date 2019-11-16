İl Göç İdaresi sığınmacıları mi gönderecek?

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4+1 Pick-Up Panelvan Araç ve müdürlüğe bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde barınan sığınmacıların sınır dışı edilme işlemlerinde kullanılmak üzere 1adet 27+1 ve 1 adet 46+1 otobüs kiralama işi için ihaleye çıkıyor. İhale, 6 Aralık tarihinde saat 11.00’de Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Sözleşme 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Ödemenin aylık olarak yapılacağının belirtildiği şartnamede, toplu sınır dışı işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz