İl Göç İdaresi sığınmacıları mi gönderecek?

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü, müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4+1 Pick-Up Panelvan Araç ve müdürlüğe bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde barınan sığınmacıların sınır dışı edilme işlemlerinde kullanılmak üzere 1adet 27+1 ve 1 adet 46+1 otobüs kiralama işi için ihaleye çıkıyor. İhale, 6 Aralık tarihinde saat 11.00’de Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sözleşme 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Ödemenin aylık olarak yapılacağının belirtildiği şartnamede, toplu sınır dışı işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.